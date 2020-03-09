مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الانجليزي

تقام اليوم الاثنين، مباراة كرة القدم بين فريقي ليستر سيتي وأستون فيلا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

وجدير بالذكر أن أستون فيلا هو الفريق المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي



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لمشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ليستر سيتي واستون فيلا بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

ومحمود حسن تريزيجيه.ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

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ملخص المباراة الماضية