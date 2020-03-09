تأجيل الدوري الإيطالي يسبب “أزمة” ويبرز انتصار فيروس كورونا

أصبح الدوري الإيطالي في خبر كان، بعدما تأجلت مبارياته من قبل اتحاد اللعبة في البلاد حتى يوم 3 أبريل القادم، بتوصية من اللجنة الأولمبية والحكومة الإيطالية.

واجتمعت اللجنة الأولومبية التي تعتبر من أقدم اللجان على مستوى العالم، وأعطت توصيات للحكومة الإيطالية، بتكثيف الجهد من أجل محاربة فيروس “كورونا” الذي يضرب إيطاليا، وتحديدًا مدن الشمال.

ودعت اللجنة الأولمبية الإيطالية اليوم الاثنين، السلطات إلى تعليق كل الأحداث الرياضية حتى الثالث من ابريل وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم لتنفيذ ذلك.

وبعد اجتماع لممثلين عن كل الاتحادات الرياضية الإيطاليةـ قالت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان إن الحكومة يجب أن تكثف اجراءات مكافحة الفيروس، ودعت لتعليق أي نشاط رياضي داخل البلاد، ومن ضمن تلك الأنشطة بطبيعة الحال كرة القدم. Advertisements وتعتبر دولة إيطاليا الأكثر تضررا من الفيروس داخل أوروبا، حيث تزداد أعداد المصابين بشكل يومي، وهو ما هدد أي تجمعات جماهيرية خاصة في مدن الشمال.

وسيتم دراسة الوضع بعد التأجيل، والاجتماع عقب المهلة الموضوعة ، لدراسة كافة التداعيات، وفي حالة استمرار انتشار المرض اللعين بهذا الكم، لن تجد السلطات مفرًا من إلغاء المنافسات، خاصة إذا لم يتم تأجيل مباريات يورو 2020 خلال شهري يونيو ويوليو.

يذكر أن نادي يوفنتوس يتصدر حاليًا المسابقة وفي رصيده 63، وسط منافسة من نادي لاتسيو الذي يمتلك 62 نقطة، وأيضًا فريق الإنتر صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة.