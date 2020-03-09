جوارديولا يُحضر “مفاجأة” لزيدان قبل مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي لأسبوع “مضغوط”، سوف يخوض خلاله ثلاث مباريات، من ضمنهم اللقاء الحاسم ضد فريق ريال مدريد، في إطار إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض السكاي بلوز مباراة ليلة الأربعاء ضد آرسنال، مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج، ثم يلعب الأحد ضد فريق بيرنلي، قبل استقبال اللوس ميرنجيز على ملعب الاتحاد منتصف الأسبوع.

وربح السيتي مباراة الذهاب في السانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف، مما يمنحه أفضلية نظرية ضد فريق المدرب “زين الدين زيدان”، والذي فقد صدارة الليجا ليلة أمس.

وشهدت تدريبات حامل لقب البريميرليج عودة لاعبين بكامل عافيتهما للحصص الجماعية، الأول كان “كيفين دي بروين“، والذي غاب عن الديربي ليلة الأحد ضد مانشستر يونايتد، بسبب آلام عضلية شعر بها عقب مباراة نهائي كأس الكاراباو كب ضد أستون فيلا.

وتخلص أحد أفضل صناع اللعب في العالم حاليًا، من كافة الآلام وشارك بانتظام في الحصة التدريبية، صباح الاثنين، ليتأكد عودته مرة أخرى.

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وعرفت الحصة ذاتها عودة النجم الألماني “ليروس ساني”، الذي لم يلعب ولو لدقيقة واحدة هذا الموسم، بسبب إصابة الركبة القاضية التي تعرض لها قبل انطلاقة الموسم.

وشارك النجم الألماني بانتظام في مباريات الفريق الثاني، وبات جاهزًا من أجل العودة مرة أخرى لتمثيل الفريق السماوي، وهو خبر أسعد المدرب “بيب جوارديولا” كثيرًا.



وصرح الأسباني حين سئل عن عودة ساني للتدريبات قائلاً “كنا ننتظره ونعلم أنه سوف يعود بنشاط وقوة، ظهوره مبشر، ولكننا لن نتعجل بالدفع به، سوف يأتي الوقت المناسب، وأنا متأكد من أنه سيدعم تشكيلتنا في الفترة القادمة”.

وأوضح المراسلون أن بيب ينوي تجهيز صاحب الـ24 عامًا خلال مباراتي آرسنال وبيرنلي، من أجل استعادة لياقة المباريات، والدفع به ضد ريال مدريد، ليكون مفاجأة المباراة المرتقبة.