بعد الهزيمة من بيتيس.. زيدان يتلقى أنباء مزعجة عن اثنين من لاعبية

استيقظ مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، على أنباء مزعجة بتعرض اثنين من لاعبيه الأساسيين للإصابة، وذلك في اليوم التالي للسقوط المفاجئ أمام ريال بيتيس الأندلسي على ملعبه “فيامارين” بنتيجة 1-2، في ختام مواجهات الجولة الـ27 للدوري الإسباني.



ووفقا لما ذكرته صحيفة “آس” نقلا عن مصادر من داخل النادي، فإن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لن يكون متاحا لمباراة الجولة القادمة أمام إيبار وكذلك موقعة منتصف الأسبوع المقبل الأهم، التي سيحل خلالها النادي الميرينغي ضيفا على ملعب “الاتحاد” لمواجهة مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



وقالت الصحيفة المقربة من قلعة الملوك، إن حارس مرمى تشيلسي السابق أصيب في ساقه اليسرى، وهو ما سيعيقه عن خوض المباراتين القادمتين، ونفس الأمر بالنسبة للظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، الذي تعرض هو الآخر لانتكاسة عضلية أثناء مشاركته في مباراة الأمس.



وتأكيدا على صحة هذه الأنباء السيئة لمشجعي اللوس بلانكوس، أشارت إذاعة “كادينا سير”، إلى أن المدافع الأيسر شعر بألم شديد في عضلة الساق اليسرى مع بداية الشوط الثاني، وهو ما جعله يطلب الاستبدال من مدربه عند الدقيقة 59، لتصبح مشاركته أمام إيبار والسيتي في محل شك.



وأفادت جُل المصادر أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن إصابة اللاعبين، وذلك بعد ظهور نتائج الفحص الطبي للاثنين صباح الثلاثاء، وكالعادة سيكتفي البيان بالكشف عن التشخيص الطبي، دون التطرق لفترة علاج اللاعبين أو موعد العودة.



وقضى الريال وأنصاره ليلة حزينة أمس، لضياع صدارة الليغا، بالتوقف عند النقطة الـ56، بفارق نقطتين عن برشلونة، الذي تخطى ريال سوسييداد بهدف نظيف سجله البرغوث ليونيل ميسي من علامة الجزاء، ليعود الفريق إلى نقطة الصفر، قبل أسبوع من رحلة شمال إنكلترا لمواجهة السكاي بلوز في معركة العودة الأوروبية، لتعويض الهزيمة في “سانتياغو بيرنابيو” بهدف مقابل اثنين، أو مواجهة مصير العام الماضي، عندما ودع بطولته المفضلة على يد أياكس أمستردام في نفس المرحلة.



المصدر: مواقع الكترونية