"ميسي" يحصل على رقم قياسي في البطاقات الصفراء

ليس غريبا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل أخرى باسمه، ولكن هذه المرة حقق رقما غريبا وسلبيا.



فالبولغا تلقى ثلاث بطاقات صفراء في ثلاث مباريات متتالية في مختلف المسابقات.



- الأولى كانت مع ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي والذي انتهى بالتعادل 1-1، بعد تمثيله داخل منطقة الجزاء أمام الحارس دافيد أوسبينا.



- الثانية في كلاسيكو الكرة الإسبانية بعد تدخل عنيف على كاسميرو لاعب خط وسط ريال مدريد.



- الثالثة في مباراة ريال سوسيداد السبت الماضي بعد تدخل عنيف ضد ميكل ميرينو.



وتشير الأرقام إلى أنه في أسبوعين، تلقى ميسي عدد البطاقات نفسه الذي تلقاها طيلة الفترة السابقة من الموسم، والتي كانت أمام سلتا فيغو في الليغا وأتلتيك بلباو في كأس الملك ودورتموند بدوري الأبطال.



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