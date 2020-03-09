رياضة | مانشستر يونايتد يقطع الطريق على إنتر ويجدد رسميا لنجمه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقطع الطريق على إنتر ويجدد رسميا لنجمه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع نادي مانشستر يونايتد الطريق على إنتر ميلان الإيطالي، الطامع في ضم نجمه الشاب تاهيت تشونج، في فترة الإنتقالات الصيقية المقبلة.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم، توقيعه عقداً جديداً مع تشونج، يمتد حتى صيف عام 2022، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ودحض اليونايتد الأخبار المتناثرة من إيطاليا حول إتفاق إنتر ميلان على ضم تشونج في الصيف المقبل.

وكان عقد تشونج مع اليونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث كان الإنتر سيحصل على خدماته بصفقة إنتقال حر.

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وقال تشونج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عندما التحقت باليونايتد، كان حلماً لي منذ الصغر".

وأضاف: "أثق بقدرتي على التطور مع مانشستر يونايتد، وأسعى لأن أكون لاعباً من الطراز الأول مع الفريق".

وأتم: "أنا سعيد بتوقيعي لعقد جديد، وثقة النادي بقدراتي للبقاء خلال السنوات المقبلة".

وإنضم صاحب الـ20 عاماً لليونايتد في صيف 2016 قادماً من فينورد الهولندي.

وظهر تشونج مع الشياطين الحمر خلال 10 مباريات هذا الموسم في جميع البطولات، منها 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.