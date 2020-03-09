رياضة | أحمد شوبير: العمل في الجبلاية افتقد الاحترافية في أخر 7 شهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: العمل في الجبلاية افتقد الاحترافية في أخر 7 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة قوية عن فترة عمله في اتحاد الكرة في منصب نائب الرئيس قبل رحيل المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة.

وأعرب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رضاه عن فترة عمله الأخيرة بالجبلاية في منصب نائب الرئيس.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد السابق :" ياريتني ما اشتغلت أخر 7 أشهر في الجبلاية، اتفاجئت بغياب الاحترافية والاحترام".

وواصل:" من حق الجمهور أن يغضب، كانوا أسوء 7 أشهر عمل في حياتي والاتحاد كان بلا نظام أو رؤية ، لم أرى هناك أي نظام أو التزام على الاطلاق".