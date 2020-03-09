رياضة | صدمة جديدة.. توتنهام قد يفقد نجمه الجديد لنهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. توتنهام قد يفقد نجمه الجديد لنهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق توتنهام الإنجليزي اليوم خبراً صادماً، عشية لقاء الفريق الحاسم ضد لايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية اليوم، أن النجم الهولندي الدولي "ستيفن بيرجوين" قد يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري بسبب إصابة قوية في الكاحل.

وكان بيرجوين قد تلقى إصابة في الكاحل خلال لقاء توتنهام الأخير ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي السبت الماضي، والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وتشير التقارير الطبية، أن بيرجوين يعاني كسر في الكاحل، وقد ينتهي موسمه مع السبيرز.

والتحق بيرجوين لتوتنهام في يناير الماضي، قادماً من فريق أيندهوفن الهولندي.

وسينضم اللاعب صاحب الـ22 عاماً لقائمة المصابين، التي تضم الظهير الويلزي بين دافيز، والمهاجمان سون هيونج مين وهاري كين.

يذكر أن توتنهام خسر لقاء الذهاب على ملعبه في لندن بهدف دون رد أمام لايبزج.