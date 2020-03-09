رياضة | بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جلسة الخطيب.. فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بفكرة تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة في الساعات الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق وعرض عليه فكرة تمديد عقده.

واكد فايلر لرئيس الأهلي على ترحيبه بفكرة تجديد عقده وليس هناك ما يمنعه على اتخاذ هذه الخطوة في ظل استقرار الحالة الفنية للفريق على مستوي الاداء والنتائج

واتفق الاهلي مع فايلر على عقد جلسة آخري مع فايلر في الوقت القادم في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.