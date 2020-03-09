رياضة | كارتيرون يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يدرس استبعاد نجم الزمالك أمام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في إراحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال لقاء الاتحاد السكندري المقرر له الخميس المقبل ببطولة الدوري.



ومر الفريق بضغط مباريات كبير خلال الفترة الماضية على كافة المستويات وهو ما دفع الخواجة للتفكير في إراحة بعض العناصر الأساسية ومن بينهم محمد أبو جبل.



مدرب الزمالك يفكر في الاعتماد على محمود عبد الرحيم جنش في لقاء الاتحاد المقبل بعدما وصل الحارس لكامل جاهزيته الفنية والبدنية وتألق في التدريبات الماضية للفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا العام الماضي.