رياضة | تقارير إسبانية: سيميوني يجهز مفاجأة لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إسبانية: سيميوني يجهز مفاجأة لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق أتليتيكو مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء المقبل بملعب أنفيلد، في إطار مباريات العودة لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الروخي بلانكوس المباراة بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب، والتي انتهت بهدف وحيد مبكر سجله ساؤول نيجيز في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، نقلاً عن ديلي ستار البريطانية، أن المدير الفني لأتليتيكو مدريد دييجو سيميوني يجهز لسيناريو مفاجئ لغريمه يورجن كلوب خلال المباراة.

وأوضحت التقارير، أن سيميوني لن يلعب بطريقته المعتادة في ملعب أنفيلد، بالتراجع للحفاظ على الهدف، مشددة أن سيناريو لقاء برشلونة العام الماضي مازال عالقاً في الأذهان.

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وبحسب التقارير، سيحاول سيميوني الإستفادة من جاهزية ثلاثي الهجوم دييجو كوستا وألفارو موراتا وجواو فيليكس، لإحراز هدف يعقد به مهمة ليفربول.

وأكدت التقارير، أن ليفربول لا يمر بحالة جيدة الآن، بعد خسر لقائين متتالين بعد مباراة الذهاب ضد واتفورد وتشيلسي، في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي على الترتيب، قبل أن يفوز بصعوبة على بورنموث.

وسيعمل سيميوني على إستغلال حالة التراجع لدى متصدر الدوري الإنجليزي، ومن ثم محاولة خطف بطاقة العبور لربع النهائي.

وسيركز سيميوني على ألا يكون ضحية لليفربول، مثلما حدث مع برشلونة خلال العام الماضي، الذي فشل في الحفاظ على أفضلية فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط في العودة برباعية مذلة.