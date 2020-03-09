رياضة | مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في غياب كريم نيدفيد عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر غياب كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي لحقته به في غضروف الركبة منذ فترة طويلة.

وخرج كريم نيدفيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي حتى نهاية الموسم بسبب غضروف الركبة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن سبب غياب نيدفيد حتى نهاية الموسم ليس بسبب تجدد إصابته كما تردد في الفترة الماضية، وأنما بسبب خضوع نيدفيد لجراحة جديدة في الركبة للمرةث الثالثة منتصف شهر فبراير الماضي مما يؤخر عودته إلى نهاية الموسم الجاري.

ونصح الطبيب الألماني النادي الأهلي بعد الجراحة الثاثة في الركبة الانتظار حتى تماثل اللاعب تماماً للشفاء وعدم التعجل في عودته للملاعب مرة أخرى لا يتكرر نفس السيناريو ويتعرض اللاعب إلى تفاقم جديد في الإصابة.