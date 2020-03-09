رياضة | فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يقلب الطاولة على نجم الأهلي.. وقرار جديد يبقي على ثنائي "الخبرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الأهلي في التخطيط للفترة المقبلة بشأن مستقبل عدد من نجومه الكبار خاصة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر النادي الأهلي على تمديد عقد كل من أحمد فتحي ووليد سليمان في الفترة المقبلة بعد طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

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كما طلب فايلر من إدارة الأهلي عدم التجديد لقائد الفريق، حسام عاشور في الفترة القادمة بسبب عدم رغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية.