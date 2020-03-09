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بفضل يورغن كلوب لاعب يحمل قميص دورتموند!

قبل أن يحمل قميص دورتموند، كان الدولي الألماني إيمري شان يحمل قميص ليفربول الإنجليزي وذلك لمدة أربعة مواسم، ثلاثة منها تحت قيادة المدرب يورغن كلوب. شان كشف لأول مرة عن من يعود له الفضل في هذا الانتقال!

في فترة الانتقالات الشتوية انتقل الدولي الألماني إيمري شان (26 عاما) إلى دورتموند الألماني قادما من يوفينتوس تورين الإيطالي. صفقة أظهر هذا الموسم كانت مربحة للنادي الألماني الذي أنفق 25 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب سرعان ما تحول إلى أحد مفاتيح قوته الضاربة، وهو لا يقل خطورة عن زميليه سانشو أو إيرلينغ هالاند، وإن كان اسمه لا يلمع مثلهما كثيرا على صفحات الإعلام.

الآن وبعد أشهر قليلة من الصفقة يكشف إيمري شان عبر صحيفة "كيكر" الألمانية أن الفضل في انتقاله إلى دورتموند يعود بالأساس لشخص معين، وهو مدرب ليفربول الحالي ودورتموند السابق يورغن كلوب.

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يورغن كلوب قدم شهادة طيبة بحقه، خاصة وأنه يعرفه جيدا فقد لعب تحت قيادته وذلك بين عامي 2015 و2018، مع العلم أن شان وصل إلى قلعة ليفربول سنة قبل ذلك أي في عام 2014.

وأضاف لاعب خط الوسط في حواره مع المجلة الألمانية في عددها الصادر الاثنين (التاسع من مارس/ آذار 2020) أنه حينها حصل على "ثلاثة عروض من الدوري الإنجليزي، من بينها عرض من مانشستر يونايتد". لكنه "لم يفكر في الأمر "ولو لدقيقة واحدة بسبب تاريخه مع ليفربول" يقول شان.

أما بالنسبة لدورتموند فالأمر مختلف، لأنه كان دائما يشعر بـ "محبة كبيرة" اتجاه هذا النادي، ولا عجب في ذلك لأن عقلية ليفربول، فريقه السابق، وفريق دورتموند متشابهة كثيرا، بل ويكفي أن مدربه آنذاك كان قادما منه.