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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا توقف جميع الفعاليات الرياضية بسبب تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية في إيطاليا، في بيان مساء اليوم الاثنين، تأجيل جميع الفعاليات الرياضية "على جميع المستويات" حتى 3 أبريل القادم وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اللجنة الإيطالية التي يرأسها جيوفاني مالاجو، تأكيدها أن المنافسات الرياضية الدولية للنوادي والفرق الوطنية لا تدخل في اختصاصاتها وبالتالي
يُشار إلى أن إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضرراً في أعقاب تفشي فيروس كورونا أو (كوفيد-19) حيث سجلت البلاد أكثر من 9 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و463 حالة وفاة.
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