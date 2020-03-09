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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يستهدف جناح ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
يستهدف فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب الليغا، جناح فريق ريال بيتيس، الفرنسي الدولي نبيل فقير خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ولفت فقير الأنظار داخل النادي الملكي وتحديدًا زين الدين زيدان، للتعاقد معه نهاية الموسم الحالي بعد تألقه مع النادي الاندلسي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، فمن المتوقع ان يرحل الدولي الفرنسي عن صفوف بيتيس في الصيف المقبل في حال لم يتأهل الفريق الى الدوري الاوروبي.
ويمتلك فقير عقداً مع ريال بيتيس حتى عام 2023، بالاضافة الى شرط جزائي في عقده قدره 100 مليون يورو.
يذكر ان ريال بيتيس قد حقق الفوز على ريال مدريد امس بنتيجة 2-1.
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