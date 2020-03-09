شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ في وزارة الشباب والرياضة لبحث التدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة الان مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

جاء عقد الجلسة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة عن القرارات عقب انتهاء الجلسة بينه وبين قيادات وزارة الشباب والرياضة

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وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات سابقة أن مواجهة الاهلى و الزمالك في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON TIME SPORT " أنه يعمل على تأجيل زراعة أرضية ستاد القاهرة لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا " .

وأشار أشرف صبحي أنه لا يوجد داعي لتأجيل النشاط الرياضي في مصر واللعب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا ويوجد أتصالات بشكب يومى مع المسئولين لمتابعة مستجدات أنتشار المرض .