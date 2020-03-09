شكرا لقرائتكم شوبير: لن أترشح سوى على منصب رئيس اتحاد الكرة ولا يشغلني المنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، انه لن يترشح مجددا إلا على منصب الرئيس.
وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: "اذا سمحت ظروف عملي سوف اترشح لانتخابات الجبلاية، فقط على منصب الرئيس، عملي هو الذي سوف يحدد ترشيحي من عدمه.
وعن المنافسين قال: لا يشغلني من يترشح، سواء ابو ريدة او غيره، احسب خطواتي دائما ولا انشغل بشىء اخر.
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