شكرا لقرائتكم شوبير: قضيت أسوا 7 أشهر في حياتى بالجبلاية والتجربة افتقدت النظام والاحترام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، عدم رضاه عن فترة عمله الأخيرة بالجبلاية في منصب نائب الرئيس. وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: " ياريتني ما اشتغلت أخر 7 أشهر في الجبلاية، اتفاجئت بغياب الاحترافية والاحترام" أضاف : "من حق الجمهور ان يغضب، كانوا اسوء 7 أشهر عمل في حياتي والاتحاد كان بلا نظام او رؤية، لم ارى هناك أي نظام او التزام على الاطلاق" Advertisements

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