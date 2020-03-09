شكرا لقرائتكم الجهاز الطبي للإسماعيلى: المحمدى وفخر الدين يوسف سيخضعان للاشعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر هريدي عضو الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثنائى باهر المحمدى وفخر الدين يوسف سيخضعان للاشعة اليوم.

وتم استبدال المحمدى بعد إصابته فى الركبة خلال اللحظات الأولى من المباراة اثر انقاذه لهدف محقق من قبل أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة ، فيما تعرض فخر الدين لشد فى العضلة الخلفية ليتم استبداله قبل نهاية اللقاء.

وأكمل هريدى فى تصريحات صحفية :”الأشعة ستحدد مدة غياب الثنائى الدولى وموقف لحاقهما بمواجهة الرجاء فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال”.

وكان الفريق قد تعادل مساء اليوم مع الجونة بهدف لكل منهما فى بداية الدور الثاني لمسابقة الدورى المحلى.

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المباراة شهدت أول عمل لتقنية الفيديو “فار” بالبت في ثلاث حالات من بينها هدف للجونة وهدف للإسماعيلي وتم إلغاء الهدفين، واشتباه في حالة طرد انتهت بتوجيه انذار فقط.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء والإسماعيلى فى المغرب 15 شهر مارس الجارى، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ونجح الإسماعيلى فى التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف.

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب، حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الآخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش ارتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبى الإسماعيلى باستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.