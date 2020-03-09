شكرا لقرائتكم أنور سلامة: مع احترامي للزمالك.. دوري أبطال أفريقيا أهلاوي بنسبة 85% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أنور سلامة نجم النادي الأهلي السابق، إن دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم يداعب النادي الأهلي معتبرا الشياطين الأقرب للتتويج بلقب الأميرة الأفريقية الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ أخر تتويج في 2013.

واعتبر سلامة في تصريحات خاصة، أن دوري أبطال أفريقيا أهلاوي بنسبة 85%، موضحا أن الفوارق الفنية ترجح كفة الأهلي عن باقي الفرق في المربع الذهبي للبطولة.

وتابع نجم ومدرب الأهلي السابق قائلا: "الأهلي تخطى عقبة مهمة وقوية جدا في دوري أبطال أفريقيا، لكنه أثبت شخصية الفريق ومدى تمسكه بحصد اللقب الأفريقي، ويساعده في ذلك امتلاكه لكافة العناصر الفنية التي تجعله المنافس الأقرب والأقوى للتتويج باللقب".

وختم سلامة بأن الأهلي غير محظوظ بمواجهة الوداد المغربي الذى يعيش حالة من النشوة في الفترة الأخيرة بداية من وصوله للمباراة النهائية الموسم الماضي ومستواه في دوري الأبطال هذا الموسم، موضحا أن رغم صعوبة مواجهة الفريقين في نصف النهائي لكن الأهلي يملك القوة اللازمة للفوز على الفريق المغربي والتأهل للمباراة النهائية.

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر نظيرة الوداد المغربى ضمن مباريات دور النصف النهائي من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

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يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله .

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.