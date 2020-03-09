شكرا لقرائتكم حلمي طولان عن تجميد الدوري المصري: إحنا مش أحسن من إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي مع قرار الدولة المصرية بمنع التجمعات وأعلن تأييده لفكرة تجميد الدوري المصري إذا رأت الدولة أن ذلك يحمى المواطنين من انتشار عدوى فيروس كورونا المميت.

وقال طولان في تصريحات خاصة: "رغم أنه لا يوجد داع لتجميد النشاط الرياضي في مصر وخاصة كرة القدم، نظرا لأن المسابقات المحلية تقام بدون تجمعات وجماهير، لكن أتفق مع أي قرار تتخذه الدولة بهذا الشأن".

ورفض المدير الفني الحالي لفريق إنبي فكرة التهويل من تجميد النشاط الرياضي في مصر حال صدر قرار من الدولة بذلك قائلا:" إحنا مش أحسن من إيطاليا، العدوي منتشرة في كل دول العالم، وبعض الدول العظمى فشلت في التصدي لهذا الخطر القاتل وضحت بكرة القدم مؤقتا، وإذا رأت الدولة المصرية أن التجمعات واستمرار النشاط الرياضي في مصر قد يحمل شبهة مخاطر على صحة المواطنين فلا مانع إطلاقا من التضحية من أجل صحتنا".

وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وفي هذا السياق، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن فيروس كورونا لا يفرض إجراءات غير عادية على بطولة الدوري المصري وغيرها من المسابقات في كافة الألعاب.

وأضاف الوزير عبر قناة أون تايم سبورتس "هناك لجنة من مجلس الوزراء تتابع كافة الأمور، وحتى تاريخه، لا يوجد خطة لاستعداد فوق العادة في مصر".

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وتابع "إذا وجدت أي أمور اضطرارية سنقوم بالإجراءات بشكل سريع جدا".

وشدد أشرف صبحي "لا يوجد ما يستدعي أو تعليمات بإجراءات غير عادية حتى الآن، لدينا أجندة بطولات، وستقام بطولة الدوري بنفس الشروط والمواصفات التي تسير عليها منذ بداية الموسم الجاري".

واستدرك "لكن نقوم أيضا بدور التوعية بندوات من خلال إدارة الطب الرياضي بوزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة".

واستكمل "نقوم بالتوعية أيضا مع كل الاتحادات الرياضية ليلتزم بها كل مدرب أو إداري أو لاعب في حال السفر للخارج أو التعامل الطبيعي داخل الأندية".

وأشار أشرف صبحي "كل الأمور والمعدلات طبيعية في مصر حتى تاريخه".

وبشأن إلغاء المباريات الودية للمنتخب الأولمبي في معسكر الإمارات بسبب فيروس كورونا، قال الوزير "الأمر ليس أزمة لنا بل كل المنتخبات تمر بنفس الظروف، إنها إجراءات على مستوى العالم، هناك دول تعاني من معدلات أكبر، ودول أخرى ألغت المدارس، ودول أخرى تدرس إلغاء بطولة الدوري".