شكرا لقرائتكم الهلال يمدد عقد حارسه الاحتياطي الواكد موسمين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مددت إدارة الهلال عقد الحارس الاحتياطي محمد الواكد لموسمين مقبلين تبدأ بعد نهاية عقده الحالي مع الفريق. وخاض الواكد (28 عاماً) 6 مباريات في مشواره مع الفريق الأول مع الهلال، إذ كانت بدايته في لقاء دور 32 من كأس الملك موسم 2016-2017 أمام القيصومة، وفي الموسم التالي ظهر في مباراتين بدوري أبطال آسيا، كانت الأولى أمام استقلال طهران عندما دخل بديلاً لعلي الحبسي الذي تلقى حينها بطاقة حمراء. ولعب الواكد مباراتين خلال النسخة الحالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتفاق وضمك.

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