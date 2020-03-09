أندية الدوري الأردني تعلق مشاركاتها بسبب مصاعب مالية

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وقع 11 نادياً من أصل 12 تشارك في بطولة الاردن لكرة القدم وثيقة تعلن اجماعها على تعليق النشاط الكروي للموسم الحالي بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد مساء الاثنين بمبادرة من نادي الجزيرة، جمع رؤساء أندية الدوري المحلي (باستثناء نادي الرمثا)، حيث تم تدارس المصاعب المالية التي تمر بها الأندية.

وبحسب عضو ادارة نادي الجزيرة زياد ارميلي، فأن مطالب الأندية الموقعة على الوثيقة، تتلخص بضرورة التزام اتحاد الكرة برفع قيمة الريع المالي لكل ناد ليصبح 250 الف دينار أردني (حوالي 400 الف دولار) في الموسم الواحد، على ان تدفع بشكل شهري من خلال الدعم الحكومي الوارد للإتحاد.

وأضاف الرميلي "طالبت الأندية كذلك بتسديد كافة أرصدتها ومستحقاتها السابقة وبشكل فوري، وإبقاء المكافآت في بطولات الموسم الكروي الحالي كما كما كانت في السابق، وتخفيض الغرامات المالية التي فرضتها اللجنة التأديبية على الأندية.

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وأكد رميله لوكالة "فرانس برس" جدية الأندية في هذا القرار واستعدادها لمواجهة التحديات القادمة والضغوطات المتوقعة مشيراً الى تعيينه منسقاً للجنة الخماسية التي تم تشكيلها خلال الاجتماع، وتضم أندية الفيصلي والوحدات والحسين اربد وسحاب والسلط.

واشار الى ان هذه اللجنة فوضت بالتفاوض والاتصال مع اتحاد الكرة لإبلاغه بمطالب الأندية التي تعتبر مطالب شرعية تخفف من معاناة الأندية التي أصبحت على وشك الإفلاس، وذلك على حد تعبير رميله.

ويتزامن هذا القرار مع انطلاقة الدوري للعام 2020 يوم الخميس الماضي، علما بان الجولة الثانية مقرر لها ان تنطلق الخميس المقبل.