أوغسبورغ يقيل مدربه مارتن شميدت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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قال نادي اوغسبورغ الألماني مدربه مارتن شميدت من منصبه الاثنين من دون أن يعلن اسم خليفته.

ولم يحصد الفريق سوى أربع نقاط من اصل 24 ممكنة منذ معاودة الدوري الألماني نشاطه في كانون الثاني/يناير، حيث يحتل المركز الرابع عشر وبات يتهدده الهبوط الى مصاف الدرجة الثانية.

وخسر الفريق اخر مبارياته أمام بايرن ميونيخ صفر-2 الاحد.

واعتبر المدير التنفيذي للنادي ستيفان رويتر الذي احرز مع بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا عام 1997 وكأس العالم في صفوف منتخب بلاده عام 1990 أنه "في الأوضاع الحالية، نجد أن بقاءنا في الدرجة الأولى بات مهددا وهذا ما دفعنا الى اتخاذ هذا القرار".