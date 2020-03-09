شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة مفاوضات ضم "درع" اليد مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو فريق كرة اليد بالنادى الأهلى رحلة مفاوضات ضم يحيى الدرع لاعب فريق نادى الزمالك الحالى فى ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالى.

وتسعى الإدارة الحمراء بكل قوة لإنهاء ضم الدرع فى ظل عدم تجديده للقلعة البيصاء حتى الآن، بحجة رغبته فى زيادة قيمة تعاقده، لا سيما أن الدرع شارك مع الفريق الأحمر فى أكثر من بطولة على المستوى الأفريقى.

واتفق مسئولو النادى الأهلى مؤخرا مع نادى هليوبوليس على انضمام لاعب اليد محسن رمضان إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

كشف مصدر بالنادي الأهلى عن إنهاء كافة الاتفاقات مع هليوبوليس ويتبقى توقيع اللاعب فور انتهاء إعارته لنادى مضر السعودى، حيث لا يزال يتبقى فى عقد اللاعب موسم مع هليوبوليس .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى فى دورى المحترفين الحالىُ ويتبقى له جولتين أحدهما مع طلائع الجيش الجمعة المقبلة والأخرى أمام الزمالك يوم 24 مارس الجاري .

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كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى و الزمالك في الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، إن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم.

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى .

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك ، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة القادم بدلا من الخميس للبث التليفزيونى .