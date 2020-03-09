شكرا لقرائتكم خبر عن روح الانتصارات تسيطر على أجواء التدريب الأول للزمالك عقب التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت روح التفاؤل والانتصارات على لاعبي الزمالك خلال تدريب الفريق الذي أقيم اليوم عقب العودة من تونس أول أمس، والتاهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا علي حساب الترجي التونسي.

ووضح الجدية والتركيز علي لاعبي الزمالك أثناء المران اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المحدد لها الخميس المقبل، فى الجولة الـ18 بالدورى الممتاز.

يذكر أن فريق الزمالك حقق نجاحات مميزة خلال الفترة الماضية ما بين الفوز بكأس السوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي، وكأس السوبر المحلي علي حساب الأهلي، والتأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا علي حساب الترجي التونسي أيضا، ليحقق الفريق الفوز في مباريات هي الأصعب خلال الفترة الماضية التي لا تتجاوز الـ30 يومًا.

وأدى المغربى محمد أوناجم، جناح فريق الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية فى صالة جيمانزيوم النادى، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبى للتعافى من إصابة الركبة التى يعانى منها والتى تعرض لها مؤخرًا، كما خصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فقرة تأهيلية لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق عقب أدائه تدريبات الجرى حول الملعب.

بينما نسق الفرنسى باتريس كارتيرون مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بشأن أداء حازم إمام تأهيل خاص بجيمانيزيوم النادى تحت إشراف الجهاز الطبى لعلاج الإجهاد العضلى الذى يعانى منه اللاعب لتجهيزه بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة، قبل المواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى.

كما حرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على اكتفاء مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى لقاء الترجى الأخير بدورى أبطال أفريقيا بأداء تدريبات تأهيلية فقط سواء داخل الملعب أو بجيمانيزيوم النادى، فيما حرص طارق حامد ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش لاعبى الفريق الأساسيين عقب أدائهم الجزء التأهيلى على المشاركة فى فقرة تدريبات بالكرة مع مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يتواجدوا برحلة تونس الأخيرة فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة خاصة للثلاثى محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة على هامش المران بملعب النادى.



ابو جبل يتألق في تدريب الزمالك



التركيز والجدية يسيطران علي لاعبي الزمالك

Advertisements



الجدية في مران الزمالك



الونش في تدريب الزمالك اليوم



تالق جنش في تدريب الزمالك



تركيز لاعبو الزمالك في مران اليوم



تركيز محمود علاء مدافع الزمالك



طارق حامد لاعب وسط الزمالك



طارق حامد



عمر السعيد في مران الزمالك