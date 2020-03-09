شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح باب تلقى أوراق المدربين المرشحين لتدريب منتخب النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية أن اختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب النسائية سيعتمد على فحص السيرة الذاتية لكل مرشح.

وأشارت إلى أن من حق أي مدرب أن يتقدم بملفه إلى الإدارة الفنية بالاتحاد بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد لينضم إلى قائمة المرشحين، مؤكدة أن الاختيار النهائي للجهاز سيتم بعد مراجعة كل السير الذاتية للمدربين بكل شفافية.

وتقدم حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق والمدير الفنى للمنتخب الوطنى للكرة النسائية، باعتذار عن استكمال مهمته فى قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وتقدم بهذا الاعتذار بصورة رسمية إلى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المشرفة على كرة القدم النسائية.

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وكشف حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار في مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بسبب عدم وضوح الرؤيا داخل الاتحاد والملف الخاص بالكرة النسائية وتأخر تشكيل المنتخب الأول.

أضاف عبد اللطيف لـ"الخليج 365": "المفترض أني مدير فني لمنتخب مصر للكرة النسائية للفريق الأول ، وإلى الأن لم يتم تشكيل المنتخب الأول ، بينما تم تشكيل منتخب الناشئات فقط، وخرجنا من التصفيات الأفريقية بالهزيمة أمام المغرب.

وكانت فعاليات دورة الاتحاد النرويجى قد انطلقت لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية والتى تقام بالتعاون مع الاتحاد المصرى متمثلا فى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفى منير المدرب العام لمنتخب مصر للكرة النسائية وبحضور السيدة كاترينا تريتنج والسيدة بيندكت نورفيك والسيد ميكيل هوجن من الاتحاد النرويجى وبمشاركة 24 دارسة.