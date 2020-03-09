شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: مبارياتنا القادمة "كؤوس" للحفاظ على وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن مباراة الفريق أمام طلائع الجيش التى تقام غداً الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، ويستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، لن تكون سهلة.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة، "أخبرت اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدور الأول وطالبتهم بأن ينسوا أنهم حققوا إنجازاً وعليهم البدء من جديد وبنفس الحماس من أجل مواصلة حصد النقاط فى الدورى العام".

وتابع عضو مجلس المقاولون، جميع المباريات المقبلة سنتعامل معها على أنها مباريات كؤوس، لأننا لا نريد التفريط فى المركز الثانى بالجدول ووصافة البطولة، من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، معسكراً مغلقاً، اليوم الاثنين، فى الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب العودة من معسكر الإسماعيلية بعد الفوز على القناة بهدف نظيف والتعادل مع المريخ البورسعيدى بهدفين لمثلهما.

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وفاز المقاولون مؤخراً على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 48 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.