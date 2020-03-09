شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز بعد التعادل مع الجونة: أنا محبط.. ومستوى الإسماعيلى سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن استيائه الشديد عقب التعادل مع الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ18 بالدورى.

وقال جوميز فى تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا محبط للغاية، مستوى الإسماعيلى سيئ ولا نستحق الفوز، وجميع اللاعبين خارج الخدمة باستثناء 3 أو 4 لاعبين فقط".

أضاف: "سنبدأ الإستعداد لمباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية غدًا، وأعتبرها أهم مباراة هذا الموسم اذا أردنا تحقيق بطولة قبل انتهاء الموسم".

وتعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وتعادل الزامبى والتر بواليا للجونة في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادى عشر.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من:

حارس مرمى: محمد مجدى

Advertisements

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا

أمامهم: محمد الشامى -أحمد مدبولى

خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو.

وشهدت المباراة أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى.

وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.