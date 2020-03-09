شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. إنبي عن تجميد الدوري المصري: إحنا مش أحسن من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، مع قرار الدولة المصرية بمنع التجمعات وأعلن تأييده لفكرة تجميد الدوري المصري إذا رأت الدولة أن ذلك يحمى المواطنين من انتشار عدوى فيروس كورونا المميت.

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وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وفي هذا السياق، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن فيروس كورونا لا يفرض إجراءات غير عادية على بطولة الدوري المصري وغيرها من المسابقات في كافة الألعاب.

وأضاف الوزير عبر قناة أون تايم سبورتس "هناك لجنة من مجلس الوزراء تتابع كافة الأمور، وحتى تاريخه، لا يوجد خطة لاستعداد فوق العادة في مصر".

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وتابع "إذا وجدت أي أمور اضطرارية سنقوم بالإجراءات بشكل سريع جدا".

وشدد أشرف صبحي "لا يوجد ما يستدعي أو تعليمات بإجراءات غير عادية حتى الآن، لدينا أجندة بطولات، وستقام بطولة الدوري بنفس الشروط والمواصفات التي تسير عليها منذ بداية الموسم الجاري".

واستدرك "لكن نقوم أيضا بدور التوعية بندوات من خلال إدارة الطب الرياضي بوزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة".

واستكمل "نقوم بالتوعية أيضا مع كل الاتحادات الرياضية ليلتزم بها كل مدرب أو إداري أو لاعب في حال السفر للخارج أو التعامل الطبيعي داخل الأندية".

وأشار أشرف صبحي "كل الأمور والمعدلات طبيعية في مصر حتى تاريخه".

وبشأن إلغاء المباريات الودية للمنتخب الأولمبي في معسكر الإمارات بسبب فيروس كورونا، قال الوزير "الأمر ليس أزمة لنا بل كل المنتخبات تمر بنفس الظروف، إنها إجراءات على مستوى العالم، هناك دول تعاني من معدلات أكبر، ودول أخرى ألغت المدارس، ودول أخرى تدرس إلغاء بطولة الدوري".