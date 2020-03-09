شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: توقف الدورى سبب تراجع المستوى.. وتطبيق الـvar مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرجع رضا شحاتة، مدرب عام الجونة، عدم ثبات مستوى فريقه فى مباراة اليوم أمام الإسماعيلى فى الأسبوع الـ18 بالدورى، إلى أنها تأتى بعد فترة توقف طويلة بعد انتهاء الدور الأول، لافتًا إلى أن التعادل بهدف لكل فريق مرضٍ له.

وقال شحاتة فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن المباريات المقبلة ستشهد استعادة الفريق لمستواه المعروف، وستتحسن النتائج تدريجيًا، وتحدث المدرب العام عن تطبيق تقنية الفيديو، قائلا: "تطبيقها مهم جدًا وستحد من الأخطاء التحكيمية لكن الناس مستعجلة تشوف النتائج بسرعة ومع الوقت سيظهر أهمية تطبيقها".

وتعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وتعادل الزامبى والتر بواليا للجونة في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادى عشر.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من:

حارس مرمى: محمد مجدى

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

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خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا

أمامهم: محمد الشامى -أحمد مدبولى

خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو.

وشهدت المباراة أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى.

وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.