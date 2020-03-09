شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 9 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها استمرار غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة، وأطقم جديدة للحكام.. وكرة خاصة للدورى.. وتصميم حديث لزى المنتخبات.

استمرار غياب رمضان صبحي عن الأهلي أمام سموحة

يواصل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، الغياب عن فريقه فى مواجهة سموحة ببطولة الدورى العام والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل لاستمرار معاناته من الإصابة، وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى بالأهلى أن رمضان صبحى خارج حسابات فايلر فى مواجهة الفريق السكندرى.

أطقم جديدة للحكام.. وكرة خاصة للدورى.. وتصميم حديث لزى المنتخبات

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تسليم حكام مسابقة الدورى الممتاز أطقم ملابس جديدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، تزامناً مع تطبيق تقنية V A R فى الملاعب المصرية.

فرجانى ساسى يلتحق بالزمالك غداً بعد تأخر عودته من تونس

يعود التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة غداً قادماً من بلاده، عقب الإجازة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لزيارة أسرته، عقب انتهاء الفريق من مواجهة الترجى التونسى الجمعة الماضى على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، ليتخلف ساسى عن العودة مع البعثة بإذن من الجهاز الفنى.

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اتحاد الكرة يستعين بحكم فيديو أجنبي لمباريات القمة

قررت اللجنة الخماسية تعيين طاقم حكام فيديو اجنبي لمباريات القمة بين الاهلي والزمالك سواء في كأس مصر أو الدوري ورفضت اللجنة اقتراح اختيار طاقم حكام أجنبي لمباريات القمة ومصري للفيديو بعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.

مكافآت خاصة في الأهلي بعد عبور صن داونز والتأهل لنصف نهائي أفريقيا

قرر مسئولو النادي الاهلي صرف مكافآت خاصة وإجادة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق.

اتحاد الكرة ينهي أزمة سماعات الـvarمقابل 30 ألف يورو

أنهى اتحاد الكرة، أزمة سماعات تقنية الفيديو بالاتفاق مع الشركة التي تم التعاقد معها لتطبيق تقنية الفيديو في مصر، بعدما توصل مسؤولو الجبلاية لاتفاق مع الشركة يتضمن تحملها نفقات السماعات المطلوبة وعددها 10 أطقم سماعات بتكلفة إجمالية 30 ألف يورو.

الزمالك يتلقى 5 ملايين جنيه من الـ "كاف" عبر الجبلاية

تلقى نادى الزمالك تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإرسال 325 ألف دولار أى ما يوازى 5 ملايين جنيه، له عبر حساب الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث أرسل مسئولى الـ "كاف"، تلك القيمة المالية التى تُعد بمثابة 50% من مكافأة الأبيض عن عبور دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.