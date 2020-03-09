شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يقترب من اقتحام قائمة التوب 100 فى التصنيف العالمي للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البطل المصرى محمد صفوت، لاعب وادى دجلة ومنتخب مصر للتنس على تصنيفه رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، والذى صدر اليوم الاثنين عن الاتحاد الدولى.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

ومازال محمد صفوت متصدرا للترتيب العربى للتصنيف العربى للتنس ويليه البطل التونسى مالك جزيرى بالمركز الثانى عربيا والمرتبة 260 عالميا،

وفى المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما فى المركز الرابع يأتى التونسى عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصرى كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتى بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصورى ليأتى كريم خامسا، فيما يحل التونسى منصورى بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.

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وفى المركز السابع يأتى من المغرب آدم منديرا 461 عالميا، وبالمركز الثامن مواطنه لمين وهاب والمركز 669 عالميا، من لبنان بالمركز التاسع، هادى حبيب و751 عالميا، بالمركز العاشر من مصر حسام يوسف و 807 عالميا.

يذكر أن اللاعبين العرب قد خاضوا منافسات تصفيات كأس ديفيز الأسبوع الفائت، وقدموا مستويات عالية جدا، وأحرزوا العديد من الانتصارات، أهمها للمنتخب المغربى الذى أتى بالعلامة الكاملة من فيتنام ب4 انتصارات دون رد.