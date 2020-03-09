شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مساء اليوم الإثنين معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، حيث خاض الفريق مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى دخلت معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة.

وضمت القائمة كلاً من: "محمد بسام وخالد سطوحي ومحمد سمير وحسام باولو وكيفن موهيري ومحمود عاطف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو السيسي وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وأحمد داوودا وعمار حمدي وعمرو جمال ومحمد اشرف روقة ومحمد شعبان".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

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وفى وقت سابق أبدى عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، سعادته بالتعادل مع إنبى فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري.

وقال بسيونى، إن التعادل مع فريق كبير مثل إنبى وجهاز فنى محترم بقيادة حلمى طولان أمر مقبول نسبيًا، وإن كانت الرغبة فى الفوز لدى فريق طلائع الجيش كانت أكبر نظرًا لوضع الفريق فى جدول الدوري.

وأضاف المدير الفنى لفريق طلائع الجيش: "حلمى طولان أستاذى وأحفظ طريقة تفكيره وقمت بتحفيظها للاعبين خلال الفترة الماضية، والتعادل معه أمر إيجابى على المستوى الشخصى".

ولم يتم اللجوء إلى حكم الـvar فى مباراة الطلائع وإنبى وعدم ظهور أى لقطات تحتاج لتدخل تقنية الفيديو، فى لقاء لم يشهد أى قرارات مثيرة من قبل لاعبى الفريقين.