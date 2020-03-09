شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز عن تقنية الـvar.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حاضر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، لاعبي نادي بيراميدز حول آلية تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري الممتاز بعد إقرارها رسميًا من قبل اتحاد الكرة مع بداية لقاءات الدور الثاني للمسابقة.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي إنبي يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري.

وقبل إقامة مران بيراميدز استعدادًا لانبي، عقد رئيس لجنة الحكام محاضرة مع اللاعبين والجهاز الفني لشرح آليات تطبيق تقنية الفار في الدوري والحالات التي سيتم تنفيذ التقنية فيها.

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جمال الغندور



جمال الغندور ولاعبى بيراميدز



جمال الغندور