مباراة الإسماعيلى والجونة تشهد تطبيق أول حالة VAR بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الإسماعيلى والجونة في الجولة الثامنة عشرة للدورى أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى.
وقد لجأ محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.
وضم تشكيل الإسماعيلى كلا من:
حارس مرمى: محمد مجدى
خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم
خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا
أمامهم: محمد الشامى -أحمد مدبولى
خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.
على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو.
التطبيق الاول للفار
التطبيق الثالث للفار
التطبيق الثانى للفار
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