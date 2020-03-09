شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المحمدي بكدمة فى الركبة والأشعة تحسم موقفه من مواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض باهر المحمدي، كابتن النادي الإسماعيلي، للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يجري اللاعب أشعة لحسم مصيره من مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها ١٥ مارس الجاري بالمغرب في إطار منافسات اياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتعادل فريق الجونة (1-1) مع الإسماعيلي على استاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 18 في بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء بدون جماهير.

المباراة شهدت أول عمل لتقنية الفيديو "فار" بالبت في ثلاث حالات من بينها هدف للجونة وهدف للإسماعيلي وتم إلغاء الهدفين، واشتباه في حالة طرد انتهت بتوجيه انذار فقط.

فريق الجونة كاد أن يتقدم في الدقيقة الأولى بعد انفرد لأحمد ياسر ريان ليضع الكرة في طريقها للشباك لكن باهر المحمدي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة بنجاح قبل أن يرتطم في القائم ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

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وسجل الجونة هدفاً في الدقيقة 16 بعد تمريرة لأحمد ياسر ريان انفرد على إثرها بالحارس ليسدد إلى الشباك ويعلن تقدم الضيوف، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل ليعود لتقنية الفيديو VAR، لتؤكد قرار الحكم المساعد وائل شعبان بإلغاء الهدف.

وكاد محمد الشامي أن يتقدم للفريق الأصفر في الدقيقة 45+4 بعد عرضية من الجهة اليسرى حولها بتسديدة باتجاه الشباك لكن الحارس إسلام طارق تصدى للكرة بنجاح.

وسجل الإسماعيلي هدفاً في الدقيقة 54 عن طريق الأوغندي كادو لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة القرار.

ونجح اللاعب كادو في منح الإسماعيلي التقدم في الدقيقة 73 بعد عرضية من أحمد مدبولي حولها المهاجم الأوغندي إلى الشباك بنجاح.

وتعادل الجونة في الدقيقة 85 عن طريق الزامبي والتر مواليا بعد عرضية حولها برأسية مباشرة إلى الشباك ليتعادل للضيوف.