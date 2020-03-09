شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإسماعيلى والجونة بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى. تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وتعادل الزامبى والتر بواليا للجونة في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الجونة إلى 20 نقطة في المركز الحادى عشر. وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حارس مرمى: محمد مجدى خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا أمامهم: محمد الشامى -أحمد مدبولى خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف. على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو. وشهدت المباراة أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى. وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.