شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حمزة حكما لمباراة المقاولون والطلائع.. وناصف للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الغد بين المقاولون وطلائع الجيش، ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الطلائع في تمام الخامسة عصر غد الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري في مواجهة صعبة للفريقين .

ويضم الطاقم كل من سعيد حمزة حكم ساحة، وهانى العراقى وأيمن العقاد مساعدان، ونادر قمر الدولة حكم رابع، ومحمود ناصف حكم فيديو وعماد عابد حكم فيديو مساعد.

وشهد أخر ظهور لذئاب الجبل في الدوري خسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فيما تعادل الطلائع مع انبى سلبياً في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل مشدداً على ضرورة إحترام فريق الطلائع رغم نتائجه المتراجعة هذا الموسم لضمان حصد النقاط الثلاث.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الطلائع مكون من : " حسن شاهين ، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي ، معروف يوسف، كريم مصطفى، محمد مجلي ، طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري".