كادو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجونة فى الدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل فريقه استعدادا لمباراة الجونة فى الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وشهد تشكيل الإسماعيلى مشاركة الوافد الجديد كادو من البداية بجانب الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى:

حارس مرمى … محمد مجدى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا

أمامهم .. محمد الشامى -أحمد مدبولى

خط الهجوم .. باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

ومن جانبه طالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري بحصد النقاط الثلاث من مواجهة الجونة قبل التفرغ للمواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها 15 مارس الجارى بالمغرب بعد انتهاء موقعة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد .

في المقابل شدد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة على لاعبيه ضرورة فتح صفحة جديدة مع مسابقة الدوري بداية من مواجهة الإسماعيلى سعياً للتخلص من المراكز المتأخرة والصعود للمربع الذهبى بعد استعادة الفورمة الفنية والبدنية خلال فترة التوقف عبر عدد من المباريات الودية .