شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح الإسماعيلي 5 / 0 في دوري الجمهورية مواليد 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت عصر اليوم الإثنين منافسات الجولة 28 من عمر دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على الإسماعيلي بخماسية نظيفة.



2001

فوز فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي، مواليد 2001 حقق على ضيفه الإسماعيلي، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عاصم سليم.

الدفاع: محمد المغربي – هاني عمرو – محمد أشرف – محمود صابر.

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الوسط: أحمد أشرف – عربي بدر – عمر حجاج – أحمد نبيل «كوكا» – شادي رضوان.

الهجوم: يوسف الشوَّا.

وفي الشوط الثاني شارك عمر رزق بدلًا من أحمد أشرف، وأحمد جميل بدلًا من الشوَّا، وأحمد محمد سيد بدلًا من عمر حجاج، الذي تعرض للإصابة.

افتتح شادي رضوان التسجيل للأهلي في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني أضاف هاني عمرو الهدف الثاني في الدقيقة ٥٧، قبل أن يعود شادي رضوان لتسجيل الهدف الثالث للأهلي والثاني له في الدقيقة 59، وأضاف البديل عمر رزق الهدف الرابع في الدقيقة 84، قبل أن يختتم محمد المغربي الخماسية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في 7مباريات، مسجلًا 46 هدفًا مقابل 18 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الـ20.

كما فاز المقاولون على طنطا بهدفين مقابل هدف واقيمت المباراة على ملعب بسيون بطنطا احرز اهداف المقاولون يوسف ماجد وسالم محمد واعرب عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه التام عن مستوى اللاعبين وادائهم والروح القتالية حيث ان فريقه كان متاخر بهدف وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء مباشرة يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابر ادارى وتامر عادل علاج طبيعى واحمد طنطاوى احمال.