شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى ويتأهل لنصف نهائى كأس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى باسم السبكى، على البنك الأهلى بنتيجة 32 / 26 فى إطار دور الثمانية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020، لينجح فى التأهل إلى نصف النهائي.

وتقام على مدار اليوم خلال مباراة الزمالك لقاءات مهمة فى دور ربع النهائى بين كل من، سبورتنج مع الأهلى والزهور مع المعادى وطلائع الجيش مع الأولمبى .

بينما يقام دور قبل النهائى يوم 21 أبريل القادم وفقا لما أعنته لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائى فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه .

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تقديم موعد لقاء قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك فى الجولة الأخيرة 24 ساعة ليقام يوم 24 مارس الجارى بدلا من 25 .

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وقال عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، إن هذا التقديم يأتى فى ظل انشغال صالة السادس من أكتوبر ببطولة دولية بدءا من يوم 25 مما تسبب فى تقديم اللقاء والجولة بالكامل لتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة فى نفس اليوم .

يذكر أن هذه الجولة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول لكرة اليد للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى.

وتشهد الجولة الأخيرة لقاءات قوية بخلاف مباراة الأهلى والزمالك، بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى و سبورتنج مع سموحة و هليوبوليس مع البنك الأهلى .

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتأجيل لقائى الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين 24 ساعة لتقام يوم الجمعة القادم بدلا من الخميس للبث التليفزيونى .