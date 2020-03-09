فيديو.. كادو يتقدم للإسماعيلى بالهدف الأول على الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإسماعيلى في التقدم بالهدف الأول على الجونة عن طريق باتريك كادو في الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى. وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حارس مرمى: محمد مجدى خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم خط الوسط: همام طارق – محمود دونجا Advertisements أمامهم: محمد الشامى -أحمد مدبولى خط الهجوم: باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف. على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو. وشهدت المباراة أول حالة var بالدورى المصرى بعدما أقره اتحاد الكرة على مباريات المسابقة بداية من الدورى الثانى. وقد لجا محمود بسيونى حكم لقاء الإسماعيلى والجونة إلى الفار في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عندما أرسل باسم علي ظهير الجونة كرة عرضية أرضية تحولت ووصلت إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى الذي أسكنها الشباك لكن حكم الراية احتسبها تسلل.

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