شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يتحدث عن قوة المربع الذهبى بأفريقيا والطموحات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك، صعوبة وقوة مواجهة فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الفرق الأربعة التى صعدت لهذا الدور قوية وبنفس المستوى.

وقال الشيشينى، إن المواجهة صعبة بالتأكيد إلا أن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يكون مستعداً لمواجهة أى فريق، مضيفا، "مازال هناك متسع من الوقت للقاء الرجاء يقترب من شهرين، بالتأكيد فى وقته سندرس الفريق جيداً ونقاط القوة والضعف وكافة الأمور الخاصة بهم".

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وأضاف مدرب الزمالك فى تصريحات لموقع النادى الرسمي، "أغلقنا فى الوقت الحالى الملف الأفريقى، وتركيزنا حالياً فى لقاءات الدورى القادمة لأننا سنخوض لقاء كل ثلاثة أيام، ونسعى لتجهيز كافة العناصر التى لم تشارك والمصابة، ونحتاج للجميع الفترة القادمة"، واختتم مدرب الزمالك تصريحاته بالتأكيد أن الجميع يسعى للفوز بلقاءات الدورى المقبلة وحصد النقاط لمواصلة مشواره بالبطولة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار لتحسين ترتيبه بجدول الدورى بعدما احتل المركز الثالث 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالها فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات من بينها هزيمة أمام الأهلى بعدما اعتبر مُنسحبًا من اللقاء ومهزومًا نتيجة 2 / 0، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى فى لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل، وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وتمسك مسؤولو الزمالك بخوض لقاء الذهاب فى ستاد القاهرة الدولى وجاء تأهل الزمالك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز الأبيض فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ثم تعرض للخسارة يوم الجمعة الماضى فى تونس، بنتيجة 1 / 0، ليصعد الأبيض إلى نصف النهائى بالفوز فى مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.