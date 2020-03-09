شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الداخلية والنصر وتعادل سيراميكا مع الترسانة بالأسبوع الـ17 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الـ17 للمجموعة الثانية في دورى القسم الثاني عن فوز الداخلية على مضيفه كوكاكولا بهدفين دون رد على ملعب الشرطة ليرتفع رصيد الفائز إلى 31 نقطة في المركز الثانى للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر الذى واصل نزيف النقاط وتعادل مع الترسانة بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما ارتفع رصيد الشواكيش إلى 15 نقطة في المركز قبل الأخير للمجموعة واقترب كثيرًا من الهبوط للقسم الثالث.

كما فاز فريق النصر خارج ملعبه على فريق الزرقا بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 55، بابا إبراهيم فاى في الدقيقة 80 من الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الزرقا عند 9 نقاط وتأكد هبوطه بشكل كبير للقسم الثالث، في الوقت الذى خسر فيه النجوم على ملعبه من المريخ 2-3 في مباراة مثيرة، أحرز الأهداف محمود أجوجو للمريخ في الدقيقة 20 وتعادل محمود صابر للنجوم من ركلة جزاء في الدقيقة 22 ، وأضاف أمين محمد الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة 40، وأضاع المريخ ركلة جزاء عبر اللاعب أحمد فراويلة، وفي الشوط الثاني سجل أحمد صبري الهدف الثالث في الدقيقة 38، وقبل ختام اللقاء سجل النجوم الهدف الثاني ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 18 نقطة ويقتربوا كثيرا من الهروب من القاع ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة.

كما تعادل فريق القناة مع فريق بتروجت بدون أهداف، ومنتخب السويس مع فريق جمهورية شبين بنفس النتيجة ليرتفع رصيد أبناء الغريب إلى 25 نقطة ومازال فى المركز الرابع للمجموعة، بينما رفع أبناء المنوفية رصيدهم إلى 22 نقطة فى المركز السادس للمجموعة .