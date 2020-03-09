شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام للإسماعيلى والجونة قبل مواجهتهما فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق الإسماعيلى فى الناحية الهجومية على الجونة قبل المواجهة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم الاثنين بالجولة الـ 18 بالدورى الممتاز، حيث نجح الدراويش فى تسجيل 15 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد حيث نجح لاعبو الجونة فى تسجيل 14 هدفا فقط.

ويسعى الدراويش فى هذه المباراة لتصحيح الأوضاع، فى ظل خسارته فى آخر ظهور بالدورى من الزمالك بهدفين مقابل هدف بعد الخسارة من أسوان بنفس النتيجة قبلها.

ويعتبر فريق الدراويش هذه المواجهة بروفة أخيرة قبل مواجهة الرجاء المغربى فى البطولة العربية، حيث يتسلم النادى الاسماعيلى اليوم الاثنين تأشيرات السفر للمغرب حيث من المُقرر أن تتجه بعثة الدراويش إلى مدينة كازابلانكا المغربية الخميس 12 من شهر مارس استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء المُقرر لها 15 مارس لتحقيق أى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

أما الجونة فلن تختلف دوافعه عن الدراويش كثيرا، فهو أيضا يسعى إلى تصحيح الأوضاع للتقدم فى ترتيب الدورى خاصة فى ظل التعادل من حرس الحدود 1 / 1 .

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الجونة مكون من : "محمد فوزى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - فخر الدين بن يوسف".

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فيما يبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الاسماعيلى مكون من : " إسلام طارق - جوناثان نجويم - لؤى وائل - محمد نجيب - باسم على - سيرچ أكا - أكرم توفيق - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الإسماعيلى والجونة فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

الإسماعيلى و الجونة