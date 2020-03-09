الامارات | خبر سار لجماهير الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زفّ وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خبراً ساراً لجماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل مواجهتهما لفريقي الرجاء والوداد المغربيين على التوالي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال إن كلا المواجهتين سيتم تنظيمهما في استاد القاهرة وبحضور الجماهير على الرغم من الأنباء التي ترددت حول إمكانية إجراء المباراتين من دون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت": "نعمل على تأجيل الأشغال في ملعب القاهرة، لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وكانت إدارة استاد القاهرة أعلنت في وقت سابق، أن الملعب سيتم غلقه بداية من أبريل المقبل، من أجل تهيئة أرضيته، ولكن سيتم تأجيلها لما بعد استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وعن هاجس فيروس كورونا وإمكانية لعب الزمالك والأهلي من دون جمهور، قال: "لا داعي لتأجيل النشاط الرياضي في مصر واللعب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا، وتوجد اتصالات بشكل يومي مع المسؤولين لمتابعة مستجدات أنتشار المرض".

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحد يومي الأول أو الثاني مايو المقبل في المغرب، على أن تقام مواجهتا الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.