شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي: حب ودعم لاعبي الأهلي ساعدني على تقديم الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي على تأهل فريقه إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب 3-1.

وقال أجاي في تصريحات لقناة الأهلي: «المباراة الأولى كانت نتيجتها جيدة وصنعت هدفًا فيها، وكل هذا بمساعدة زملائي».

وتابع: «سعيد بحب اللاعبين واحتضانهم لي هم والجماهير منذ أن حضرت إلى مصر، وهذا يساعدني على تقديم أفضل ما لدي».

Advertisements

وأضاف: «مهم جدًا لكل لاعب محترف أن يلعب في أي مركز يوظفه فيه المدرب ويؤدي بشكل جيد».

وأكمل: «زميلي محمد مجدي أفشة من أفضل لاعبي الفريق».

ورد أفشة وقال مازحًا: «أجاي ليس لاعبًا أجنبيًا، ده من أرض اللواء».

وأكد: «أجاي لاعب كبير وأحب اللعب بجانبه، وأتمنى له الاستمرار معنا، وهو بمثابة شقيقي».

وعاد أجاي للحديث وقال: «مع بداية المباراة من الممكن أن يقل التركيز، لكن مع مرور الوقت في المباراة يزيد التركيز أكثر».

واختتم: «مباراة الوداد ستكون صعبة، ولكننا سنحاول أن نجعل الجماهير فخورة بنا، ونتأهل للمباراة النهائية ونحصد لقب دوري أبطال إفريقيا».