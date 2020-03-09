شكرا لقرائتكم خبر عن تصديات أبوجبل والشناوي ضمن الأبرز في ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثنائي، محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ضمن أفضل حراس في الجولة الثانية من دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تأهل الأهلي والزمالك برفقة الوداد والرجاء، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت مباراتي القطبين في دور الـ 8 بالبطولة الإفريقية تألق للثنائي محمد الشناوي ومحمد أبوجبل في الحفاظ على حظوظ فريقهما في التأهل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو لأبرز تصديات حراس المرمى من مباريات الجمعة والسبت، مُعلقًا عليه: «جولة حراس المرمى».